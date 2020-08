Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Cybercrime - 1826 Fälle - 123.492 Euro Schaden - Hagener Landgericht verurteilt Angeklagten zu 2 Jahren und 10 Monaten

Bild-Infos

Download

Hagen - Berlin (ots)

Im Auftrag der Hagener Staatsanwaltschaft ermittelte die Dortmunder Bundespolizei wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Computerbetrugs zum Nachteil der Deutschen Bahn AG, gegen einen 39-jährigen ghanaischen Staatsangehörigen.

Siehe auch:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4000124

Im Rahmen der durch die Bundespolizei aufwendig geführten Ermittlungen im Internet, konnte dem 39-Jährigen nachgewiesen werden, dass dieser sich im sogenannten Darknet fremde Kreditkartensätze beschaffte und mit diesen im Online-Buchungsportal der Deutschen Bahn AG Tickets erwarb.

Diese Tickets veräußerte der in Italien wohnhafte Mann an Dritte bzw. nutzte diese für sich oder seine Familienangehörigen.

In der Hauptverhandlung vor dem Hagener Landgericht verurteilte die 6. große Strafkammer ihn bereits am 22. Mai 2020, wegen Computerbetrugs in 1826 Fällen, zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren und 10 Monaten.

Die sieben Monatige Untersuchungshaft wurde auf die Haftstrafe angerechnet. *ST

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund



- Pressestelle -

Telefon: 0231 562247-132

Mobil: +49 (0)173 7150710

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell