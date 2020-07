Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bannetze - Küchenbrand in Einfamilienhaus +++ Bewohner nicht anwesend

Celle (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet heute Morgen (Montag, 27.07.2020) gegen 08.20 Uhr in der Küche eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Bostelberg" in Brand. Der Bewohner war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zu Hause. Das Feuer wurde durch eine vorbeilaufende Joggerin bemerkt. Der Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Derzeit ist das Haus nicht mehr bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

