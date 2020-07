Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unbelehrbarer Randalierer

Celle/Unterlüß (ots)

Als offensichtlich unbelehrbar zeigte sich am Wochenende ein 39-jähriger Mann aus Unterlüß. Nachdem er bereits am Freitag, den 24.07.20 mit seinen Nachbarn in Streit geraten war und bei der folgenden Sachverhaltsaufnahme die eingesetzten Polizeibeamten bedroht und beleidigt hatte, verbrachte er die Nacht in der Gewahrsamszelle. Beeindruckt hatte ihn dieses jedoch offensichtlich nicht. Nachdem er am Samstag Vormittag wieder an seiner Heimatanschrift angekommen war, bedrohte der alkoholisierte Mann seine Nachbarn mit dem Tode und beleidigte auch die nun eingesetzten Polizeibeamten. Er wurde nach Celle gebracht, wo er auch die nächste Nacht im Polizeigewahrsam verbrachte.

