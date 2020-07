Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Dreister Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Celle (ots)

Am Samstag, den 25. Juli wurde der Polizei Celle ein Ladendieb gemeldet, der sich eine soeben entwendete Jacke angezogen hatte und unter Mitnahme weiteren Diebesgutes aus einem Warenhaus in der Bergstraße flüchtete. Der polnische Staatsangehörige konnte in Tatortnähe durch die alarmierten Beamten festgenommen werden. In seinem Rucksack wurde Diebesgut aus weiteren Taten festgestellt, ferner war er stark alkoholisiert und stand unter Drogeneinfluss. Der 34-Jährige verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam und wurde dem Haftrichter vorgeführt.

