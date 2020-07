Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf: Versuchter Einbruchdiebstahl in ein Juweliergeschäft in Bergen

Celle (ots)

Heute Morgen, gegen 04:15 Uhr, versuchte ein unbekannter männlicher Täter vergeblich mittels eines Absperrpfostens die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäftes in der Celler Straße in Bergen einzuschlagen. Nach dem erfolglosen Versuch flüchtete der Täter auf einem Fahrrad über den Parkplatz Hiestermann in Richtung Bahnhofstraße. Der Täter sei ca. 190 cm groß und habe dunkle Kleidung getragen. Er habe eine Kapuze über den Kopf getragen.

Hinweise nimmt die Polizei in Bergen unter 05051-47166-150 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Manuel Rauschenberg

Telefon: 05141/277-104

E-Mail: manuel.rauschenberg@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell