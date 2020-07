Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen nach Homejacking gesucht

Hambühren (ots)

In der Nacht zu heute wurde in Hambühren ein hochwertiger Audi A 6 entwendet. Die Täter verschafften sich über eine Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus im Eschenweg. Aus dem Flur wurde zielgerichtet der Autoschlüssel entwendet. Die Eigentümer schliefen zu der Zeit im Obergeschoss.

Um 01:15 Uhr wurde das Fahrzeug vom Tatort über den Fuhrberger Weg weggefahren. Gegen 02:00 Uhr war es bereits in der Nähe der Raststätte Allertal an der A 7, der weitere Aufenthalt ist derzeit nicht bekannt.

Bei dem entwendeten Audi handelt es sich um eine Limousine, Modell A6 in braun, Erstzulassung Januar 2020. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war das amtliche Kennzeichen N-CE 734 angebracht.

Die Polizei sucht Zeugen, denen in der letzten Zeit im betroffenen Wohngebiet auffällige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Ebenso Personen, die zur tatrelevanten Zeit sowie in den Stunden davor ein Fahrzeug bemerkt haben, mit dem die Täter zum Tatort gelangten. Zudem kann es sein, dass in der Nähe die Kennzeichen gewechselt worden sind.

Zeugen, die derartige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Celle unter Tel.: 05141/2770 in Verbindung zu setzen.

