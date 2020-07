Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Beedenbostel - Polizei beschlagnahmt Cannabis

Celle (ots)

Heute Vormittag durchsuchte die Polizei aus Lachendorf die Wohnung eines 60 Jahre alten Tatverdächtigen. Nach einem Zeugenhinweis, demzufolge der Wohnungsinhaber Cannabis-Pflanzen anbauen solle, erließ das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Celle einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung in Beedenbostel. In einem Gewächshaus und auch in den Räumlichkeiten selber wurden die eingesetzten Polizeibeamten fündig. Insgesamt wurden mehrere größere Cannabispflanzen sowie ca. 300 g bereits getrocknetes, abgepacktes Cannabis beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell