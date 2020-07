Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Brennende Restmülltonne setzt Unterstand in Brand +++ Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude

In der vergangenen Nacht wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand eines Holzunterstands in den Berkefeldweg gerufen. Eine Anwohnerin des Nachbarhauses hatte einen lauten Knall gehört, das Feuer bemerkt und den Notruf abgesetzt. Gegen 01.40 Uhr war hier eine Restmülltonne auf einem Bungalow-Grundstück aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer griff auf einen in Massivbauweise errichteten Holzunterstand (15 m lang, 2,5 m hoch, 4 m breit) über, der vollständig zerstört wurde. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Gebäude. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei geht derzeit von fahrlässiger oder vorsätzlicher Brandstiftung aus. Die Ermittlungen dauern an.

