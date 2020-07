Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Radfahrerin an Fußgängerüberweg angefahren und schwer verletzt

Celle (ots)

Gestern Abend um kurz vor 20.00 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in die Straße "An der Koppel" gerufen. Eine 18 Jahre alte Radfahrerin war hier mit einem PKW kollidiert und schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der 39 Jahre alte Fahrer eines PKW Seat auf der Fahrt in Richtung Wernerusstraße an einem Fußgängerüberweg die von rechts kommende Frau mit dem Fahrrad aus noch ungeklärter Ursache übersehen. Ob sie beim Überqueren des Fußgängerüberweges das Fahrrad geschoben hatte oder darauf gefahren war, ist derzeit noch ungewiss. Die 18-Jährige kam mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus. Am Fahrrad und dem PKW entstand Sachschaden. Die Ermittlungen dauern an.

