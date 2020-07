Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Rollerdieb auf frischer Tat geschnappt

Celle (ots)

Am Sonntagabend (19.07.20) um 19.30 Uhr schlichen sich drei junge Kriminelle in die frei zugängliche Tiefgarage eines Wohnblocks in der Fuhrberger Straße und stahlen ein nicht gesichertes Kleinkraftrad. Als sie das Fahrzeug vom Grundstück schoben, wurden sie von Anwohnern und dem Eigentümer des Rollers, der sich auf seinem Balkon befand, bemerkt und angesprochen. Die Täter ließen daraufhin den Roller fallen und flüchteten zu Fuß auf den Hof der angrenzenden Berufsschule. Der 21 Jahre alte Geschädigte verfolgte die Täter zu Fuß und konnte schließlich einen von ihnen in einem Gebüsch versteckt schnappen. Den beiden anderen Tatverdächtigen gelang die Flucht. Die zwischenzeitlich hinzugerufene Polizei stellte die Identität des festgehaltenen Mannes fest. Es handelt sich um einen 18 Jahre alten Heranwachsenden aus Celle. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt. An dem Roller entstand Sachschaden.

