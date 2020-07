Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Wolf

Winsen/Aller OT Wolthausen (ots)

Zwischen Wolthausen und Bergen ist es am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 62-jährigen Pkw-Fahrer und einem Wolf gekommen. Der Fahrzeugführer befuhr die B3 in Richtung Bergen, als ein Wolf die Fahrbahn querte und in das Fahrzeug lief. Der Wolf wurde durch den Unfall tödlich verletzt und wurde nach einer Begutachtung durch einen Wolfsberater in das Leibniz-Institut für Wildtierforschung nach Berlin gebracht.

