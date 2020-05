Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr - Polizei bittet um Hinweise! +++ Autoscheibe eingeschlagen

Friedberg (ots)

>Reichelsheim: Nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr - Polizei bittet um Hinweise!

Am frühen Mittwochmorgen fuhr eine 39-Jährige Kia-Fahrerin auf der L3186 von Reichelsheim nach Beienheim. Gegen 0:20 Uhr bemerkte sie auf der Weckesheimer Straße in Höhe der 60er Hausnummern plötzlich zwei mitten auf der Straße stehende Müllcontainer. Ein Ausweichen war ihr nicht mehr möglich; der PKW prallte gegen einen der Abfallbehälter. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Am PKW entstand jedoch Sachschaden in Höhe mehrerer Tausend Euro.

Nun ermittelt die Polizei unter anderem aufgrund des Gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr und fragt nach möglichen Zeugen. Aufgrund der bislang vorliegenden Erkenntnisse gehen die Ermittler davon aus, dass die Container dort im Zeitraum zwischen etwa 0.10 Uhr und 0.20 Uhr platziert worden sein müssen.

Hinweise in diesem Zusammenhang richten Sie bitte an die Friedberger Polizei, Tel. 06031/6010.

+++

>Wölfersheim: Autoscheibe eingeschlagen

Am Donnerstagnachmittag schlug ein Unbekannter zwischen 14 und 16 Uhr die Glasscheibe in der Beifahrertür eines silbernen Mitsubishi ein. Das Auto in einer Hofeinfahrt im Sudetenring.

Hinweise bitte an die Polizei Friedberg, Tel: 06031/6010.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell