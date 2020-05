Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Wer beobachtete die Fahrerflucht in Butzbach? - Unfallzeugin gesucht!

Friedberg (ots)

Auf etwa 1.500 Euro schätzt die Polizei die voraussichtlichen Kosten, die für die Instandsetzung eines schwarzen Golfs fällig werden. Der VW parkte am Dienstag (26. Mai) zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr auf einem Parkplatz am Ärztehaus in der Großen Wendelstraße.

Eine namentlich bisher nicht bekannte Frau hatte sich in der dortigen Arztpraxis gemeldet und Bescheid gegeben, dass sie beobachtet habe, wie ein dunkler Geländewagen beim Ausparken gegen das parkende Auto gestoßen sei. Das Auto sei dann jedoch einfach weggefahren. Möglicherweise handelt es sich bei diesem um einen Jeep mit Friedberger Kennzeichen.

Die Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizei in Butzbach, Tel: 06033/70430, zu melden. Auch bitten die Ordnungshüter um Hinweise auf den Unfallverursacher sowie dessen Fahrzeug.

