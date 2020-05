Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Streit um Parksituation eskaliert + PKW prallt gegen Hauswand + Löwenstatue geklaut + Kennzeichendiebstahl

Friedberg (ots)

>Bad Nauheim: Streit um Parksituation eskaliert

Das Parken vor einer Einfahrt war am gestrigen Donnerstagabend Auslöser einer handfesten Auseinandersetzung in Bad Nauheim. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 23-jähriges Pärchen gegen 21 Uhr ihr Auto vor der Garageneinfahrt eines 56-jährigen Nauheimers abgestellt. Als der Mann dies bemerkte, war es zunächst zu einem verbalen Streit gekommen, der dann offenbar schnell aus dem Ruder geriet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zu einer Schlägerei zwischen dem 56-Jährigen und dem 23-Jährigen.

Wohl bei dem Versuch, die Streithähne zu trennen, wurde die 23-Jährige dann am Kopf verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie schließlich zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Da die beteiligten Parteien deutlich voneinander abweichende Angaben zur Sache machen, bittet die Polizei Friedberg mögliche Zeugen um Mithilfe. Diese werden gebeten, sich telefonisch (06031/6010) zu melden.

+++

>Bad Nauheim: PKW prallt gegen Hauswand

Bei dem Versuch, in eine Parklücke einzufahren wurden am gestrigen Donnerstagnachmittag die beiden Insassen eines grauen Kleinwagens verletzt.

Gegen 15.45 Uhr hatte die 82-jährige Autofahrerin in der Parkstraße offenbar kurzzeitig die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Sie fuhr über einen Gehweg und prallte gegen eine Hauswand. Die 82-Jährige sowie deren 54 Jahre alte Beifahrerin brachten Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen erlitten die beiden nur leichte Verletzungen. Auto und Wand trugen Schäden davon. Das Fahrzeug wurde letztlich abgeschleppt.

+++

>Butzbach: Löwenstatue geklaut

Zwischen Mittwoch, 16 Uhr und Donnerstag, 11 Uhr entwendeten Unbekannte eine am Eingang des Restaurants in der Griedeler Straße aufgestellte Löwenstatue.

Hinweise auf die Langfinger oder bezüglich des Verbleibs des Dekorationsobjektes erbittet die Polizei Butzbach, Tel: 06033/70430.

+++

>Wöllstadt: Kennzeichendiebstahl

Das vordere Schild eines blauen VW (FB-JB 555) entwendeten wohl Kennzeichendiebe am Donnerstag zwischen 05.30 Uhr und 12.30 Uhr. Das Auto stand in der Eisenbahnstraße in Nieder-Wöllstadt.

Hinweise bitte an die Polizei Friedberg, 06031/6010.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell