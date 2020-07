Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Schlägerei in einem Casino in Winsen

Celle (ots)

Gestern Abend, gegen 21:00 Uhr, kam es in einem Casino in der Waller Straße in Winsen (Aller) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern (23, 29 und 41) und einem 42-jährigen Mann, der dabei leicht verletzt wurde. Bei Eintreffen der ersten Polizeikräfte vor Ort befanden sich 8- 10 Personen (Familienangehörige der drei Beschuldigten) vor dem Spielhalleneingang, die sehr aggressiv auftraten und versuchten, erneut zum in der Spielhalle befindlichen leicht verletzten Opfer zu gelangen. Nach Hinzuziehung mehrerer Streifen konnte die Lage beruhigt werden. Zwei Beschuldigte hatten sich bereits vom Tatort entfernt und konnten im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Auch dem Opfer wurden diverse Straftaten vorgeworfen. Er soll unter anderem mit einem Fahrradschloss zugeschlagen und die drei Männer mit einer Schusswaffe bedroht haben. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass es sich um eine Spielzeugpistole handelte, die bei dem 42-Jährigen aufgefunden wurde.

Es wurden diverse Strafverfahren (wechselseitige gefährliche Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung, Sachbeschädigung, Diebstahl eingeleitet). Die Ermittlungen dauern an.

