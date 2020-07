Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Untersuchungshaft nach Schüssen in Esens

Landkreis Wittmund (ots)

Wie bereits berichtet, wurde in der Nacht zum Sonntag, dem 19.07.2020, ein 30-jähriger Mann in Esens, im dortigen Innenstadtbereich, durch einen Schuss lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der mehrfache Familienvater ist außer Lebensgefahr und es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Der 28-jährige Schütze, der ebenfalls aus Esens stammt, hatte mehrere Schüsse abgegeben. Der Mann konnte am gestrigen Dienstag festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging ein Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Die Ermittlungen dauern an und werden intensiv weitergeführt. Vorbeziehungen zwischen Täter und Opfer, sowie die Ursache für die Auseinandersetzung sind derzeit noch nicht abschließend geklärt. Beide Beteiligte sind allerdings polizeibekannt. Zur Aufklärung des Tatablaufes und der Hintergründe der Tat bittet die Polizei Zeugen, die Angaben machen können, sich beim Polizeikommissariat Wittmund unter 04462/911-0 zu melden.

