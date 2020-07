Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden/Norddeich - Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht

Altkreis (ots)

Im Zeitraum vom 10.07 bis zum 17.07.2020 kam es auf dem Frisiaparkplatz 1 in Norddeich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Autofahrer stellte seinen weißen Mercedes auf dem beschriebenen Parkplatz der Reederei Frisia AG ab. In dem besagten Zeitraum fuhr vermutlich ein Fahrzeug rückwärts gegen den Mercedes und dieser wurde dabei gegen ein weiteres Fahrzeug geschoben. Es entstand an beiden Autos Sachschaden. Der Verursacher/in entfernte sich unerlaubt. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Unfallzeugen oder unfallbeteiligte Personen werden gebeten, sich mit der Polizei Norden unter 04931/9210 in Verbindung zu setzen.

