Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Fahrer eines weißen Kleinwagens gesucht

Geldern-Veert (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (01. Juni 2020) beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen Ford Fiesta, der auf einer Parkfläche auf der Straße An der Ley abgestellt war. Bei dem Unfall entstand ein erheblicher Schaden an der linken Seite des Fahrzeugs. Gegen 00:00 Uhr hatte ein Anwohner einen lauten Knall gehört und einen weißen Kleinwagen davonfahren sehen. Der Wagen sei nach links in die Kapellener Straße in Richtung Klever Straße abgebogen. Der Fahrer oder die Fahrerin des Kleinwagens sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter Telefon 0231 1250 zu melden. (cs)

