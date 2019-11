Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Übersehen

Rastatt (ots)

Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro entstand am Montagabend bei einem Unfall gegen 19 Uhr in der Zaystraße auf Höhe der Kleingartenanlage. Um ein Kind auf dem Rücksitz anzuschnallen, öffnete eine Autofahrerin die hintere Tür auf der Seite zur Fahrbahn. Ein von hinten herannahender BMW-Fahrer erkannte die offenstehende Autotür zu spät und prallte dagegen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

