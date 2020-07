Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - 35-Jähriger durch Spezialkräfte festgenommen

Altkreis Norden (ots)

Heute Morgen nahmen Polizeibeamte einer Spezialeinheit einen 35-jährigen Mann im Norder Stadtgebiet fest. Gegen den Festgenommenen lag ein Haftbefehl aufgrund unterschiedlicher Straftaten vor. Die Festnahme des Mannes erfolgte durch den Einsatz der Spezialkräfte, weil Hinweise auf eine Gewaltbereitschaft sowie auf das mögliche Vorhandensein von Waffen vorlagen. Darüber hinaus durchsuchten Polizeibeamte in einer weiteren Wohnung im Norder Stadtgebiet aufgrund von Ermittlungen im Drogenbereich. Beide polizeilichen Einsätze stehen in einem direkten Zusammenhang. Der 35-Jährige wurde im Anschluss an die Festnahme einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

