POL-WHV: Kellereinbrüche in einem Mehrfamilienhaus in Wilhelmshaven - Polizei bittet um Zeugenhinweise

In der Zeit vom 13.- 15.06.2020 kam es in der Papingastraße in einem Mehrfamilienhaus zu Kellereinbrüchen. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde in vier Kellerräume eingebrochen, aus einem der Räume diverse Flaschen Alkoholika entwendet.

Zeugen, die Verdächtiges gesehen oder gehört haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

