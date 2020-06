Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Auto erfasst Radler

Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto bei Riedlingen musste am Samstag ein Radler ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 9 Uhr in der Neuen Unlinger Straße. Auf der fuhr ein 57-Jähriger mit dem Rad in Richtung Neufra. Von der Nordtangente bog ein 60-Jähriger mit seinem Auto ein. Der passte nicht auf. Sein Ford erfasste den Radler. Der stürzte und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt gegen den 60-Jährigen. Er sieht einer Strafanzeige entgegen.

Die Polizei mahnt: Missachten der Vorfahrt sei eine der Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle und meist auf Eile zurückzuführen. Dabei sei Eile im Straßenverkehr fehl am Platz. Die Polizei empfiehlt, sich lieber mehr Zeit zu lassen und einmal mehr zu warten als einmal zu wenig. Damit alle sicher ankommen.

++++++++++++++ 0955477

