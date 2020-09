Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: 70-Jähriger beim Diebstahl erwischt

Rostock (ots)

Am Sonntagmorgen, den 13. September gegen 10:00 Uhr, konnte durch Mitarbeiter eines Ladengeschäftes in der Vorhalle des Rostocker Hauptbahnhofes beobachtet werden, wie eine ältere Person diverse Dinge einsteckte. Der vermeintliche Dieb konnte gestellt werden und er wurde aufgefordert die Sachen wieder herauszugeben. Hierbei kamen eine Flasche Wasser, eine Flasche Goldbrand und eine Dose Frühstückfleisch zum Vorschein.

Bei seiner Durchsuchung konnten von den herbeigerufenen Bundespolizisten noch ein kleines Springmesser mit einer Klingenlänge von unter 8,5 cm und ein Springmesser mit einer Klingenlänge von über 10 cm in seiner Hosentasche bzw. im Gepäck aufgefunden werden.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Diebstahls unter Mitführen einer Messers aufgenommen.

Zudem war der 70-jährige Rumäne bereits mehrfach wegen Diebstahlshandlungen deutschlandweit aufgefallen und wurde aktuell von Staatsanwaltschaft Kiel sowie der Staatsanwaltschaft Münster zur Ermittlung seines derzeitigen Aufenthaltsortes zur Fahndung ausgeschrieben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Rostock

Kopernikusstr. 1b

18057 Rostock

Pressesprecher

Frank Schmoll

Telefon: 0381 / 2083 1003

E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de

Twitter: @bpol_kueste



