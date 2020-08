Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Vereinsheim

Haßloch (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Dienstag, 11.08., in ein Vereinsheim am westlichen Ortsrand von Haßloch ein. Zunächst versuchten sie, mehrere Rollläden hochzuschieben, was misslang, aber zu in der Höhe noch nicht bezifferten Sachschäden an den Rollläden führte. Nachdem auch das Aufhebeln von Türen misslang, wodurch aber weitere Schäden entstanden, gelangten die Täter schließlich doch wenigstens in den Lagerraum des Vereinsheimes. Nach derzeitigem Informationsstand wurden dort lediglich ein paar alkoholische Getränke sowie Wasser entwendet. Wie meistens in solchen Fällen ist der von den Tätern verursachte Sachschaden wesentlich höher als der Wert des zu erwartenden oder tatsächlich erbeuteten Diebesgutes. Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen des Einbruchs oder von Personen, denen in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

