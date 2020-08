Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Streitigkeiten enden in Beleidigungen und Handgreiflichkeiten

Neustadt/Weinstraße (ots)

Zwei Jugendliche zweier Familien lösten am 10.08.2020 auf dem Bahnhofsvorplatz einen Polizeieinsatz aus, bei dem mehrere Streifen eingesetzt wurden. Nach bisherigem Kenntnisstand kam es zuvor vor einem Discounter in der Nähe zu Streit zwischen zwei Jugendlichen, die dann später samt Familien am Bahnhofsvorplatz aufeinandertrafen. Nach ersten Beleidigungen kam es dann auch zu Handgreiflichkeiten, in deren Verlauf es zu gegenseitigen leichten Körperverletzungen kam. Ein 20-Jähriger erlitt dabei eine Beule am Kopf. Bei der Sachverhaltsaufnahme kam es zu unterschiedlichen Darstellungen der Streitigkeiten. Klarheit sollen weitere Ermittlungen bringen. Insgesamt waren zehn Familienmitglieder beteiligt, fünf pro Familie.

