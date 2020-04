Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Pkw in Carport ausgebrannt ++ Pedelec-Fahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt ++ Grünabfall verbrannt - Feuerwehr muss ausrücken ++ Einbruch bei Waldkindergarten ++

Lüneburg

Westergellersen - Versuchter Einbruch in Kinderkrippe

Zwischen dem 24. und 27.04.20 versuchten unbekannte Täter in eine Kinderkrippe in der Hauptstraße einzubrechen. Die Täter verursachten Schäden an mehreren Fenstern, die sie versuchten aufzubrechen. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, entgegen.

Lüneburg - Pedelec-Fahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Am 27.04.20, gegen 14.15 Uhr, befuhr ein 74-Jähriger mit seinem Pedelec den kombinierten Geh-/Radweg linksseitig der Lise-Meitner-Straße in Richtung Bockelmannstraße. Zeitgleich wollte der 35 Jahre alte Fahrer eines Skoda aus der Zuwegung zur Feuerwehr kommend nach links in die Lise-Meitner-Straße abbiegen. Den vorfahrtberechtigten 74-Jährigen übersah der Pkw-Fahrer hierbei. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Pedelec. Der Pedelec-Fahrer stürzte und verletzte sich leicht. An Pkw und Pedelec entstanden Sachschäden von geschätzten 750 Euro.

Neetze - Werbeschild gestohlen

Ein mit mehreren Schrauben befestigtes Werbeschild demontierten Unbekannte in der Nacht zum 28.04.20 von mehreren Bäumen an der Landesstraße 221. Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel. 04137-80887-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Karwitz, OT Pudripp - Pkw in Carport ausgebrannt

Am 28.04.20, zwischen 01.30 und 02.00 Uhr, geriet aus bislang nicht geklärter Ursache in Pkw Renault in Brand, der unter einem Carport in der Bahnhofstraße stand. Die Flammen griffen auch auf den Carport sowie einen überdachten Freisitz über. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand und konnten verhindern, dass auch das Wohnhaus in Brand geriet. Personen wurden bei dem Brand nicht geschädigt. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich nach einer ersten Schätzung auf ca. 8.500 Euro. Der Brand könnte vorsätzlich gelegt worden sein; die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Küsten - Grünabfall verbrannt - Feuerwehr muss ausrücken

Ein 82-Jähriger hat am Nachmittag des 27.04.20 auf einem Weg in Karmitz Grünabfälle verbrannt. Aufgrund der Trockenheit breitete sich das Feuer auf einen Grünstreifen aus und geriet außer Kontrolle. Der Brand musste durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Lüchow - nach Unfall geflüchtet

Ein bislang Unbekannter befuhr am 25.04.20, gegen 22.30 Uhr, mit seinem Pkw die Dannenberger Straße in Richtung Drawehner Straße. Der Unbekannte fuhr im Bereich einer Fußgängerfurt auf eine Verkehrsinsel und beschädigte dort ein Verkehrszeichen. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Anschließend fuhr der Unfallverursacher davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Unfallverursacher war mit einem dunklen Pkw, vermutlich einem VW Passat unterwegs, der einen Frontschaden aufweisen dürfte. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Uelzen

Ebstorf - Einbruch bei Waldkindergarten

In einen Bauwagen, der von einem Waldkindergarten genutzt wird, brachen unbekannte Täter zwischen dem 23. und 26.04.20 ein. Die Täter brachen den leeren Bauwagen auf und verursachten hierbei Sachschaden von ca. 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel.: 05822/947920, entgegen.

Oetzen - Geld von Milchtankstelle gestohlen

Am 27.04.20, zwischen 17.30 und 19.15 Uhr, betraten unbekannte Täter die Räumlichkeiten einer Milchtankstelle im Mühlenweg und stahlen Münzgeld. Zeugen beobachteten einen mit mehreren Personen besetzten roten Pkw Seat, der mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Uelzen - Fahrradfahrer übersehen

Am 27.04.20, gegen 05.40 Uhr, fuhr eine 34-Jährige mit ihrem Seat in den Hammersteinkreisel ein und übersah hierbei einen 50-jährigen Fahrradfahrer, der sich bereits im Kreisel befand. Es kam zum Zusammenstoß in Folge dessen der 50-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Versorgung in eine Klinik.

