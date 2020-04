POL-LG: ++ Dach von Cabrio aufgeschlitzt - Autoradio entwendet ++ Scheiben von Kapelle eingeworfen ++ 14 Tage weggewiesen und in Gewahrsam genommen ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg - Beziehungsstreit - Lüneburger zusammengeschlagen

Am 25.04.20, gegen 15.40 Uhr, wurde ein 36 Jahre alter Lüneburger von zwei Männern im Alter von 52 und 58 Jahren aus Hamburg zusammengeschlagen. Der 36-Jährige traf sich nach bisherigen Erkenntnissen mehrmals mit der 41-jährigen Lebensgefährtin eines der Tatverdächtigen. Am Samstagnachmittag stellten die Hamburger den 36-Jährigen zur Rede, schlugen und traten ihn, sodass er Prellungen und Schürfwunden erlitt. Gegen die Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Barendorf - 14 Tage weggewiesen und in Gewahrsam genommen

Am Nachmittag des 26.04.20 nahmen Polizeibeamte einen 27-jährigen Lüneburger in Gewahrsam. Es besteht der dringende Verdacht, dass er seine 40-jährige Freundin geschlagen und am Hals gewürgt hat. Um in das Wohnhaus zu gelangen war der 27-Jährige mit einer Leiter auf einen Balkon geklettert und hat dort die Tür eingetreten, um in die Wohnung zu gelangen. Weitere anwesende Personen wurden von dem 27-Jährigen mit dem Tode bedroht. Der erheblich alkoholisierte Lüneburger, ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille, erhielt eine Wegweisung. Nachdem er trotz dieser noch ein weiteres Mal an dem Wohnhaus erschien, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen. Es wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung gegen den 27-Jährigen eingeleitet.

Lüneburg - dreister Fahrraddieb

Einer 18-Jährigen wurde am Nachmittag des 26.04.20 ihr Fahrrad gestohlen, dass sie im Arthur-Illies-Weg an einem Fahrradständer angeschlossen hatte. Die 18-Jährige ging gegen 16.40 Uhr im Kurpark spazieren, als ihr ein unbekannter, ca. 40 Jahre alter Täter auf ihrem Mountainbike begegnete. Der Unbekannte fuhr noch einen Kreis um die 18-Jährige, bevor er sich mit dem Fahrrad entfernte. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 175 cm groß, - schlank, - trug einen Oberlippen- und Ziegenbart, - bekleidet mit einer blauen Daunenjacke und hellen Jeans.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbrüche am Wochenende

Zwischen dem 26.04.20, 20.00 Uhr, und dem 27.04.20, 02.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Tierarztpraxis in der Jägerstraße ein. Die Täter warfen eine Scheibe ein, betraten die Räume und durchsuchten diese. Am 27.04.20, gegen 04.30 Uhr, brachen Unbekannte auch in eine Arztpraxis in der Straße Bei der St. Johanniskirche ein. Die Täter öffneten gewaltsam zwei Türen und durchsuchten die Praxis. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Aus einem Fitnessstudio in der Straße Vor dem Bardowicker Tore, wurde zwischen dem 24. und 27.04.20 eingebrochen. Die Täter zerstörten eine Fensterscheibe und brachen im Gebäude einen Schrank auf. Entwendet wurde etwas Bargeld. Ein weiterer Einbruch erfolgte im Laufe des Wochenendes in ein Küchenstudio in der Straße Bei der Keulahütte. Auch in diesem Fall wurde Bargeld entwendet. Bei den Taten entstanden Sachschäden von jeweils mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - von der Fahrbahn abgekommen - Fahrerin unter Drogeneinfluss

Aus nicht abschließend geklärter Ursache kam am 26.04.20, gegen 09.30 Uhr, eine 39-Jährige in der Salzwedeler Straße mit ihrem Pkw Toyota nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen dort geparkten Pkw VW. Bei dem Unfall entstanden Sachschäden von ca. 10.000 Euro. Da der Verdacht bestand, dass die Toyota-Fahrerin unter dem Einfluss von Drogen stand, wurde ein Urintest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Amphetamine und Methamphetamine. Gegen die 39-Jährige wurde ein Verfahren eingeleitet.

Lemgow - Scheiben von Kapelle eingeworfen

Mit Steinen haben unbekannte Täter am Samstagnachmittag mehrere Scheiben der St. Petri Kapelle in Volzendorf eingeworfen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Uelzen

Ebstorf - Lenkrad aus Pkw gestohlen

Zwischen dem 25.04.20, 17.00 Uhr, und dem 26.04.20, 08.15 Uhr, schlugen unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines BMW ein, der in der Alte Salzstraße in Altenebstorf abgestellt war. Aus dem BMW wurde das Lenkrad ausgebaut und entwendet. Der insgesamt entstandene Schaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel.: 05822/947920, entgegen.

Uelzen - Dach von Cabrio aufgeschlitzt - Autoradio entwendet

Am 25.04.20, zwischen 20.30 und 22.35 Uhr, schlitzten unbekannte Täter das Dach eines BMW Cabrio auf, und stahlen ein Autoradio. Der Pkw stand im Tatzeitraum auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße Hasenberg. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Altenmedingen - Holzstapel gerät in Brand

In einem Wald am Bruchtorfer Weg geriet am 27.04.20, gegen 09.15 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache ein Holzstapel in Brand. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde niemand. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel.: 05821/976550, entgegen.

