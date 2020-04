Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ volltrunken am Steuer ++ Kartoffeln und Zwiebeln gestohlen ++ im Krankenhaus randaliert ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - im Krankenhaus randaliert

Ein 50 Jahre alter Lüneburger hatte am Spätnachmittag des 22.04.20 eine Angehörige im Klinikum in der Bögelstraße besuchen wollen. Als ihm dies verwehrt wurde, teilte der 50-Jährge zunächst mit, dass er "Ärger machen" würde. Einen Beschäftigten vom Sicherheitsdienst, der hinzugerufen wurde, schlug der 50-Jährige mit der Faust ins Gesicht. Der 60 Jahre alte Mann vom Sicherheitsdienst ließ sich das nicht gefallen und schlug zurück. Die Polizei ermittelt jetzt wegen wechselseitiger Körperverletzung.

Lüneburg - dreister Ladendieb

In 40 Jahre alter Mann aus Offenburg hatte am 22.04.20, gegen 12.20 Uhr, seinen Einkaufswagen bei einem Lebensmitteldiscounter in der Willy-Brandt-Straße mit Waren im Wert von fast 220 Euro gefüllt. Statt jedoch zur Kasse zu gehen, verließ er den Markt durch den Eingang, ohne die Waren zu bezahlen. Ein Ladendetektiv erwischte ihn jedoch. Der 40-Jährige erhielt eine Strafanzeige und musste ohne die Ware von dannen ziehen.

Südergellersen - Einbruch in Lagerraum

In einen Lagerraum in der Straße Heidberg brachen unbekannte Täter zwischen dem 22.04.20, 15.30 Uhr, und dem 23.04.20, 09.30 Uhr, ein. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Kennzeichen gestohlen

Von einem Opel, der vom 21.04.20, 19.00 Uhr, bis zum 22.04.20, 15.00 Uhr, auf einem Parkplatz in der Hölderlinstraße abgestellt war, wurde eines der Kennzeichen LG - ME 1709 abgebaut und entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bleckede - volltrunken am Steuer

Am 23.04.20, gegen 07.50 Uhr, wurde der 63 Jahre alte Fahrer eines Transporters in der Lauenburger Straße kontrolliert. Der Fahrer des Daimler stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,57 Promille. Dem 63-Jährigen aus dem Landkreis Harburg wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein wurde sichergestellt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - alkoholisiert am Steuer

Am 23.04.20, gegen 01.50 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife in der Eichendorffstraße einen 52-jährigen VW-Fahrer. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der VW-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille. Dem 52-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüchow - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am 22.04.20, gegen 10.45 Uhr, stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen einen Renault, der auf einem Parkplatz im Amtsweg abgestellt war. An dem Renault entstand Sachschaden von ca. 500 Euro. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Uelzen

Suhlendorf, OT Grabau - Kartoffeln und Zwiebeln gestohlen

Vier unbekannte Täter haben am 20.04.20, zwischen 20.30 und 21.45 Uhr, eine komplette Tonne Kartoffeln sowie Zwiebeln gestohlen. Die Feldfrüchte waren in Säcken verpackt in der Straße Am Spielplatz über Nacht gelagert worden. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel.: 05824/965980, entgegen.

Ebstorf - ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz unterwegs

Am 22.04.20, gegen 17.00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 20 Jahre alten Motorrollerfahrer. Der 20-Jährige war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Weiterhin bestand für den Motorroller kein Versicherungsschutz. Die Weizerfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bad Bodenteich - von der Fahrbahn abgekommen - Fahrer betrunken

Am 22.04.20, gegen 20.25 Uhr, befuhr ein 38-Jähriger mit seinem VW die L 265 von Bad Bodenteich in Richtung Soltendieck. Aufgrund seiner Alkoholisierung kam der VW-Fahrer in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der VW-Fahrer lenkte gegen, überquerte die Fahrbahn, kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er einen Baum streifte und kam dann erneut nach rechts von der Fahrbahn ab, wo der Pkw dann eine Böschung hinunterfuhr und an dem dortigen Radweg stehen blieb. Bei dem Unfall entstanden Sachschäden von geschätzten 3.800 Euro, der Fahrer blieb jedoch unverletzt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,93 Promille. Der Führerschein des 38-Jährigen wurde sichergestellt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Uelzen - Unfallflucht - wer hat etwas gesehen?

Am 22.04.20, zwischen 20.20 und 21.45 Uhr, stieß ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen Skoda, der auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße geparkt stand. An dem Skoda entstand Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

