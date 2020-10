Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Landkreis Rottweil) Eichhörnchen verursacht Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro

Oberndorf am Neckar, Oberndorf am Neckar (ots)

Am Donnerstag gegen 07:30 Uhr ist es wegen eines Eichhörnchens zu einem Unfall gekommen. Ein 34-jähriger Autofahrer fuhr auf der L424 von Sulz in Richtung Aistaig. An einer Einmündung sprang ein Eichhörnchen auf die Fahrbahn. Aus Reflex riss der Autofahrer am Lenkrad und streifte dadurch die Leitplanke. Verletzt wurde er durch den Unfall nicht. Das Manöver verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Das Eichhörnchen wurde durch den Vorfall nicht verletzt. Nachdem es kurz stehen blieb, entfernte es sich unerlaubt von der Unfallstelle.

