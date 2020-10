Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Landkreis Rottweil) Nasse Fahrbahn führt zu Unfall mit einem Verletzten

Oberndorf am Neckar, Oberndorf am Neckar (ots)

Am gestrigen Donnerstagvormittag geriet der Fahrer eines Motorrades aufgrund nasser Fahrbahn auf der Lindenstraße in Höhe der Wasserfallkurve ins Schleudern und stürzte. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad entstand ein Schaden von ca. 200EUR.

Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang auf die aktuellen Gefahren für Motorradfahrer hin. Immer wieder kommt es zu dieser Jahreszeit zu Unfällen aufgrund einer nasser oder mit Laub bedeckter Fahrbahn.

