POL-KN: (Schramberg

Landkreis Rottweil) Verdacht auf Jagdwilderei -Zeugen gesucht-

Schramberg, Sulgen (ots)

Am Sonntag hat ein Jagdpächter im Hülsenwald Schüsse wahrgenommen. In den vergangenen Jahren ist es diesem Jagdrevier immer wieder zu Schüssen im gekommen, die der Pächter nicht zuordnen konnte. Personen, die Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt geben können, oder in Zukunft verdächtiges im Bereich dieses Waldstücks wahrnehmen, werden gebeten sich auf dem Polizeirevier Schramberg Tel. 07422 27010, zu melden.

