Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

Landkreis Tuttlingen) Verkehrsunfall mit Feuerwehreinsatz

Aldingen (ots)

Am Mittwoch ist es an der Kreuzung Heerstraße/Sulzbachstraße zu einem Unfall gekommen. Ein 27-jähriger Autofahrer übersah einen von rechts kommenden Lastwagen. Dieser wurde so schwer beschädigt, dass Hydraulikflüssigkeit auslief und die Feuerwehr verständigt werden musste. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6.500EUR.

Rückfragen bitte an:

Philipp Wabnig

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1013

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell