Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer deutlich zu schnell unterwegs (08.10.2020)

Donaueschingen (ots)

Mehrere Raser erwischt hat die Polizei bei Geschwindigkeitskontrollen am heutigen Donnerstag in der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr auf der Autobahn 864 bei der Anschlussstelle Donaueschingen. Mehrere Autofahrer mussten angezeigt werden, da sie deutlich schneller als die erlaubten 100 Km/h gefahren sind. Der Schnellste war mit einem BMW mit Tempo 143 unterwegs. Ihn erwartet neben zwei Punkten in Flensburg und einem Bußgeld über 160 Euro auch zusätzlich ein Fahrverbot von 1 Monat.

