Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Schwelbrand (08.10.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Schwelbrand ausrücken mussten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am heutigen Donnerstag gegen 9.30 Uhr. Aus einem Keller eines Gebäudes in der Stormstraße qualmte es stark. Die sofort alarmierte Feuerwehr konnte einen technischen Defekt ausmachen, wodurch ein Sicherungskasten verschmorte und die starke Rauchentwicklung hervorrief. Da sich dieser in einem Brandschutzraum befand, entstand kein Gebäudeschaden. Der Gesamtsachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen im niederen vierstelligen Bereich bewegen.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell