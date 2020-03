Polizei Braunschweig

POL-BS: Pkw überschlägt sich alleinbeteiligt auf der Autobahn

Braunschweig (ots)

Braunschweig, BAB 39, AD Südwest 02.03.2020, 21 Uhr

Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte. Die Fahrzeuginsassen wurden schwer sowie leicht verletzt.

Am Montagabend befuhren zwei 29-Jährige mit einem Renault Clio die A 39 in Richtung Süden. In Höhe des Autobahndreiecks Braunschweig-Südwest geriet der Fahrer des Wagens aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit seiner rechten Fahrzeugseite mit der Betonschutzmauer, die sich neben dem Verzögerungsstreifen befindet.

Anschließend überschlug sich der Clio und kam auf dem Hauptfahrstreifen der Autobahn auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer des nun erheblich beschädigten Fahrzeugs wurde durch den Aufprall leicht, seine Beifahrerin wurde schwer verletzt.

Beide wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Bis zum Abschluss der Reinigungsmaßnahmen auf der Fahrbahn musste die Autobahn bis 23.30 Uhr zumindest teilweise gesperrt werden.

Den Fahrer erwarten ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

