Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebstahl eines Mountainbikes (07.10.2020)

Furtwangen (ots)

Zu einem Fahrraddiebstahl kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Luisenstraße. Unbekannte durchtrennten das Schloss eines blau-grünen Mountainbikes der Marke Scott Aspect 950 und entwendeten das Rad. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Personen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Fahrrads geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Furtwangen, Telefon 07723 92948-0, in Verbindung zu setzen.

