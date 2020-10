POL-KN: (Singen) Trickdiebstahl (07.10.2020)

Polizeipräsidium Konstanz

Opfer eines Trickdiebstahls ist am Mittwoch gegen 12.00 Uhr ein 81-jähriger Mann in der Hadwigstraße geworden. Der Mann wurde von einem unbekannten Mann mit slawischem Akzent bzgl. Geldwechselns angesprochen. Der hilfsbereite Senior holte seinen Geldbeutel heraus, in diesem Moment ging der Unbekannte auf ihn zu und legte seinen eigenen Geldbeutel auf den Geldbeutel des Seniors. Der 81-Jährige fühlte sich durch das nahe Herankommen des Mannes bedrängt und ging weiter. Erst später bemerkte der Senior, dass Geld aus seinem Geldbeutel fehlt. Er ging zurück, aber der Unbekannte war nicht mehr vor Ort. Der Polizei liegt folgende Angaben zu dem Täter vor: etwa 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, untersetzte Figur, schwarze, kurze Haare. Bekleidet war er mit einer dunklen Lederjacke. Ob der Mann ein Fahrzeug mit sich führte, ist unbekannt. Personen, die der Polizei Hinweise auf den unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

