Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Firma in Delmenhorst +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Donnerstag, 30. April 2020, 17:30 Uhr, bis Sonntag, 03. Mai 2020, 20:10 Uhr, in eine Firma in der Steller Straße in Delmenhorst ein.

Sie verschafften sich durch Aufhebeln einer rückwärtigen Tür Zutritt zur Firmenhalle, durchsuchten die Büroräume und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Entwendet wurde Bargeld in fünfstelliger Höhe.

Die betroffene Firma befindet sich in der Steller Straße gegenüber der Straße "Wischenweg".

Zeugen, die in diesem Bereich verdächtige Personen festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-115 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen (494666).

