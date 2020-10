Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Verkehrsunfall mit Sachschaden (07.10.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt rund 6.000 Euro Sachschaden kam es gestern gegen 12 Uhr an der Kreuzung der Berliner Straße und Karlsruher Straße. Ein 41-jähriger BMW-Fahrer fuhr auf der Berliner Straße in nördlicher Richtung und übersah an der Kreuzung eine auf "Rot" geschaltete Ampel. In der Kreuzungsmitte stieß er mit einem von rechts kommenden 58-Jährigen zusammen, der mit einem Dacia ordnungsgemäß bei "Grün" an der Ampel der Karlsruher Straße losgefahren war. Verletzte gab es nicht.

