Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Exhibitionist am Fenster

Am Montag zeigte sich in Giengen ein Mann unsittlich, während er Frauen beim Sport beobachtete.

Ulm (ots)

Gegen 21.30 Uhr trainierten Frauen in einem Gebäude in der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Dort entdeckten sie an der Gebäuderückseite am Fenster einen Mann, der sich unsittlich zeigte und danach flüchtete. Die Polizei suchte sofort nach dem Verdächtigen, konnte ihn aber nicht mehr antreffen. Der soll etwa 60 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Er trug weiße Socken, keine Schuhe, ein schwarzes T-Shirt, eine kurze Radlerhose und eine weiße Schildmütze. Wer den Verdächtigen beobachtet hat oder sonstige Angaben zu ihm machen kann, soll sich bitte unter der Telefon-Nr. 07322/96530 melden.

Tipp der Polizei: Exhibitionisten wollen Angst machen oder Aufmerksamkeit erregen. Doch die Opfer können nicht abschätzen, was folgt. Gehen Sie also weiter und nehmen Sie von dem Täter scheinbar keine Notiz. Melden Sie sich anschließend sofort bei Ihrer Polizei: Sich wehren heißt auch, Anzeige zu erstatten. Die Polizei hat mit Ihren Informationen, wie der Täter ausgesehen hat, gute Möglichkeiten, ihn zu ermitteln. Wichtig: Merken Sie sich in erster Linie Narben, Hautverfärbungen und Tätowierungen. Das hilft der Polizei bei der Suche.

