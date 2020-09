Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Dachverkleidung fängt Feuer

Am Sonntag löschte die Feuerwehr in Eislingen eine brennende Dachverkleidung.

Ulm (ots)

Kurz vor 18 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu einem Brand in der Talstraße aus. Nach Erkenntnissen der Polizei wurden am Vortag Schweißarbeiten an dem Flachdach des Gebäudes durchgeführt. Dabei könnten sich Glutnester in der Fassadendämmung gebildet und zu einem Schwelbrand geführt haben. Die Feuerwehr löschte das Feuer und entfernte Teile der Fassadenverkleidung. Verletzte gab es keine. Die Polizei aus Giengen (Tel. 07161/851-0) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

