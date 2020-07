Polizei Hagen

POL-HA: Fahrradfahrer auf der Becheltestraße bei Unfall verletzt

Hagen (ots)

Am Montag, 20.07.2020, kam es zu einem Unfall auf der Becheltestraße. Dort fuhr ein 47-Jähriger auf dem Radweg gegen 16:00 Uhr in Richtung Herdecke. Nach bisherigen Ermittlungen wollte zur selben Zeit eine 52-Jährige mit ihrem VW aus einem Grundstück auf die Straße fahren. Dabei übersah sie den Radfahrer, welcher stürzte und sich leicht verletzte. Der 47-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat. (sh)

