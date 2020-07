Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl - Polizei sucht Zeugen

Hagen (ots)

Bereits am 04. Dezember 2019 wurde eine 69-JährigeOpfer eines Taschendiebstahls. Noch am gleichen Tag hob eine Unbekannte an einem Geldautomaten in Hagen einen niedrigen, vierstelligen Geldbetrag vom Konto des Opfers ab. Dabei wurde die Frau videografiert. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Identität der Frau machen können. Hinweise werden unter der 02331 - 986 2066 entgegengenommen. (ra)

Zu den unverpixelten Bildern gelangen Sie hier: https://url.nrw/4cF

