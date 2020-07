Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach Streitigkeiten ins Gewahrsam gebracht

Hagen (ots)

Am Sonntag (19. Juli) kam es gegen 01:30 Uhr zu Streitigkeiten in einem Lokal am Graf-von-Galen Ring. Ein 34-Jähriger hatte mehrere Gäste provoziert und reagierte auch nach Eintreffen der Polizei sehr aggressiv. Er war leicht verletzt und schüttete seiner Ehefrau im Beisein der Beamten unvermittelt ein Wasser über den Kopf. Die Beamten mussten den Gevelsberger nach ärztlicher Untersuchung und Behandlung ins Gewahrsam bringen. Es stellte sich heraus, dass er vor seinem Aufenthalt in dem Lokal mit einem 21-Jährigen am Hauptbahnhof eine Auseinandersetzung hatte, der ebenfalls leicht verletzt war. Der 34-Jährige stimmte im Gewahrsam einem freiwilligen Atemalkoholtest zu, der einen Wert von 0,6 Promille ergab. Er erhält eine Anzeige. (ra)

