Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach räuberischem Ladendiebstahl gesucht

Hagen (ots)

Am Samstag, 18. Juli, ereignete sich in der Elberfelder Straße gegen 16:30 Uhr ein räuberischer Diebstahl. Ein Mann entwendete in einem Geschäft aus einer Ablage im vorderen Bereich zwei Stapel T-Shirts und flüchtete fußläufig in Richtung Theater. Eine 67-jährige Mitarbeiterin rief dem Mann hinterher, dass er stehen bleiben solle. Dies bekam ein 14-Jähriger mit, der dem Flüchtigen hinterherlief. Als der Unbekannte dies bemerkte, dreht er sich zu dem Jugendlichen um und drohte ihm verbal, ein Messer dabei zu haben. Der 14-Jährige nahm dem Mann trotzdem einen Teil der Ware ab. Der Ladendieb konnte schließlich in Richtung Hauptbahnhof fliehen und wurde nicht mehr durch die Polizei angetroffen. Der Wert der entwendeten T-Shirts muss noch ermittelt werden. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: circa 25 Jahre alt, zwischen 160 und 165 cm groß, schwarze Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Er trug während der Tatbegehung vollständig schwarze Kleidung sowie eine blaue Einwegmaske. Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066. (ra)

