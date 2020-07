Polizei Hagen

POL-HA: Ruhestörung endet im Polizeigewahrsam

Hagen (ots)

Am Freitagabend (17. Juli) kam es zu einer Ruhestörung in der Sunderlohstraße in Eilpe. Ein 56-Jähriger hörte nach Angaben einer 57-jährigen Anwohnerin aus einem gegenüberliegenden Mehrfamilienhaus über mehrere Stunden lautstark Musik. Mehrfache Bitten, diese leiser zu stellen, ignorierte er. Die Frau verständigte schließlich gegen 22:30 Uhr die Polizei. Auch diese konnte bereits vor dem Haus stehend sehr laute, elektronische Musik wahrnehmen. Als die Beamten mit dem Hagener sprechen wollten, reagierte er verbal aggressiv und kam der Aufforderung, die Lautstärke anzupassen, nicht nach. Die Polizisten brachten den Mann im weiteren Verlauf ins Gewahrsam. (ra)

