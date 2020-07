Polizei Hagen

POL-HA: Frau mit fast zwei Promille im Hagener Norden unterwegs

Hagen (ots)

Am Dienstag, 21.07.2020, fuhr ein 54-Jähriger gegen 05:20 Uhr die Hagener Straße entlang. Auf der Gegenfahrbahn, in Richtung Boele, fiel ihm ein BMW auf. Dieser wurde in starken Schlangenlinien gefahren. Der Zeuge wendete sein Fahrzeug und verfolgte den BMW. Dessen Fahrerin bremste immer wieder grundlos ab und fuhr wenig später auf ein Tankstellengelände. Hier blieb sie zunächst in der Einfahrt und kurz darauf an der Zapfsäule stehen. Als sie sich in dem Verkaufsraum hochprozentigen Alkohol kaufte und anschließend wieder in das Auto steigen wollte, hielt der Zeuge sie auf und nahm ihr den Schlüssel ab. Vermutlich verhinderte er so die Fortsetzung der Trunkenheitsfahrt. Eine Polizeistreife testete wenig später den Atemalkoholwert. Es wurde ein Ergebnis von über 1,8 Promille angezeigt. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein der 49-Jährigen, stellten den Autoschlüssel sicher und ließen ihr eine Blutprobe entnehmen. Der Fall wurde dem Verkehrskommissariat übergeben. (sh)

