Am 13.07.2020 gegen 15.20 Uhr kam es zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus in der Schlehenstraße in Neumünster.

Ersten Schilderungen nach, habe sich der 60 jährige Eigentümer auf dem Herd in der Küche Essen zubereitet. Hierbei habe er schnell das Haus verlassen müssen und den Herd vermutlich ausgeschaltet. Ob der dann entstandene Brand im Küchenbereich, der sich über die Zwischendecke in den Dachstuhl ausbreitete, durch den Herd verursacht wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden, die Kriminalpolizei Neumünster hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Feuerwehr Neumünster konnte den Brand löschen, hierbei entstand aber erheblicher Sachschaden am Haus, das Haus war nicht mehr bewohnbar, Personen wurden nicht verletzt.

