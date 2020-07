Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200713-3-pdnms Straßenverkehrsgefährdung auf der B 203 Höhe Dörphof

Dörphof ( RD-Eck ) (ots)

Am 13.07.2020 um 09.53 Uhr kam es auf der B 203 Richtung Kappeln Höhe Dörphof zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch ein riskantes Überholmanöver. Ein Ford C-Max überholte einen PKW mit Fahrradträger und einen LKW, obwohl dem Fahrer ein anderer schwarzer PKW Mercedes entgegen kam. Der entgegenkommende Mercedes musste stark abbremsen und auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Die 39 jährige Fahrerin des Ford C-Max konnte schließlich von einer Streifenwagenbesatzung am Ortseingang Kappeln angehalten und kontrolliert werden. Die Frau erwartet jetzt eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Polizei in Ascheffel sucht jetzt den Fahrer des überholten LKW sowie den Fahrer des PKW mit Fahrradträger als mögliche Zeugen des Vorfalls. Weiter wird der gefährdete Fahrer des entgegenkommenden Mercedes als Zeuge gesucht. Von dem Kennzeichen des Mercedes ist lediglich ...-HI 266 bekannt, die Ortskennung ist nicht bekannt. Die Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Ascheffel unter der Rufnummer 04353-4799960.

