Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200714-1-pdnms Gestiftete Holzbank in Aukrug gestohlen

Aukrug ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Zwischen dem 05.07.2020 und dem 08.07.2020 haben unbekannte Täter eine selbstgebaute Holzbank vom Wanderweg Nr. 15 im Naturpark Aukrug ( Claus-Gloy-Weg ) gestohlen. Diese stand an der dortigen Brücke über die Au. Teile vom Holzfuß wurden von den unbekannten Täter in die Au geworfen, die Holzbank wurde gestohlen. Da die Bank sehr massiv und durch den Selbstbau auch auffällig ist, sucht die Polizei in Aukrug jetzt nach Zeugen. Wer konnte den Diebstahl beobachten oder wer kann Angaben zum Verbleib der Holzbank machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Aukrug unter der Rufnummer 04873-2104950. Ein Lichtbild der Holzbank kann bei Bedarf angefordert werden.

